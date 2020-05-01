Продуктовые наборы получат ветераны-пограничники Тюменской области

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Продуктовые наборы вручают членам общественной организации ветеранов-пограничников Тюменской области – участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, многодетным и малообеспеченным. С такой инициативой выступил член фракции "Единая Россия" Государственной думы Николай Брыкин, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Адресатам будет передан 21 продуктовый набор. В каждом - макароны, гречневая крупа, сахар, мука, колбаса, чай, тушенка и сгущенка, печенье, овсяные хлопья, рис, паштет и подсолнечное масло.

Добровольцы волонтерского центра "Единой России" и ОНФ уже отправились по адресам ветеранов, чтобы вручить им подарки. В работе участвуют молодые ребята из проекта "Единой России" "ПолитСтартап", Молодежной общественной палаты при Тюменской областной думе, регионального отделения "Опоры России".

"На долю наших ветеранов выпали тяжелые испытания, и они проявили мужество и стойкость духа. В нынешней непростой ситуации мы не имеем права забывать о них", – подчеркнул Николай Брыкин.

Руководитель региональной общественной организации, объединяющей ветеранов-пограничников, Нуртдин Ибрагимов поблагодарил депутата, волонтеров и всех неравнодушных за внимание и заботу.

Ранее, в преддверии 75-летия Великой Победы, по инициативе Николая Брыкина 37 продуктовых наборов получили бывшие малолетние узники концлагерей.

Волонтерский центр "Единой России" начал работу на базе региональной общественной приемной председателя партии 19 марта. Сейчас, по словам руководителя регионального исполкома "Единой России" Ольги Швецовой, в работе волонтерского центра задействовано более 1 тыс. 700 добровольцев.