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Викуловские школьники порадовали бабушек и дедушек майскими открытками

Общество, 16:51 14 мая 2020

vikulovo.net | Фото: vikulovo.net

126 учащихся Викуловского района с 1 по 8 класс поучаствовали в дистанционном конкурсе рисунков и открыток "Как прадеды мир отстояли".

По словам заместителя директора по воспитательной работе Викуловской школы № 1 Людмилы Красиковой, большинство участников заявились в двух номинациях: композиции на тему сражений и декоративные открытки.

Самые лучшие работы представили Анастасия Коптелова, Елизавета Семина, Дарья Свинтицких, Клим Мысливцев, Полина Матаева, Виктория Петрачук, Анастасия Снегирева. Их отметят грамотами и призами от оргкомитета.

Более 30 конкурсных открыток волонтеры и педагоги Викуловской школы № 1 передали ветеранам и труженикам тыла в День Победы.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , конкурс , школьники

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