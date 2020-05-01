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Проезд Монтажников временно закроют для движения транспорта

Общество, 18:00 25 мая 2020

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Движение транспорта на участке от дома № 11 до дома № 13 проезда Монтажников прекратится с 26 по 30 мая в связи с аварийно-восстановительными работами по ремонту ливневой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Схемы объезда: Восточный проезд, ул. 30 лет Победы, ул. Монтажников.

Участников дорожного движения рекомендуют следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения.

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