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Победителей конкурса "Ученик года - 2020" назвали в Заводоуковске

Общество, 12:03 26 мая 2020

Сириус | Фото: Сириус

Итоги окружного конкурса "Ученик года-2020" подвели в Заводоуковском городском округе, сообщает информационно-методический центр.

Победительницей стала Варвара Денисова, ученица 10 класса городской школы №3. Второе место заняла Валерия Барышева, ученица 10 класса той же школы, третье место – Кристина Могутова, ученица 11 класса Бигилинской школы.

В финале приняли участие 12 учащихся 7 - 10 классов, победители школьных этапов. Конкурсанты представили визитную карточку и социально значимый проект по теме "Школа будущего". Добавим, что конкурс вошел в число мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и был посвящен 75-летию Тюменской области.

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# Заводоуковский городской округ , конкурсы , лучшие школьники , национальный проект Образование

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