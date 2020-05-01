Победителей конкурса "Ученик года - 2020" назвали в Заводоуковске
Итоги окружного конкурса "Ученик года-2020" подвели в Заводоуковском городском округе, сообщает информационно-методический центр.
Победительницей стала Варвара Денисова, ученица 10 класса городской школы №3. Второе место заняла Валерия Барышева, ученица 10 класса той же школы, третье место – Кристина Могутова, ученица 11 класса Бигилинской школы.
В финале приняли участие 12 учащихся 7 - 10 классов, победители школьных этапов. Конкурсанты представили визитную карточку и социально значимый проект по теме "Школа будущего". Добавим, что конкурс вошел в число мероприятий регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и был посвящен 75-летию Тюменской области.