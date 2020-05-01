Ансамбли "Фиеста" и "Калинка" решили, куда направят грант от регионального департамента культуры

Образцовый ансамбль танца "Фиеста" с. Викулово | Фото: Елены Шубиной Образцовый ансамбль танца "Фиеста" с. Викулово | Фото: Елены Шубиной

Выигранный грант в размере 300 тыс. рублей направим на танцевальные костюмы и обувь. Рады, что в регионе состоялся первый конкурс по предоставлению грантовой поддержки любительским коллективам.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили художественные руководители образцовых ансамблей танца "Фиеста" с. Викулово и "Калинка" с. Ярково Елена Шубина и Ирина Федорова.

Впервые в Тюменской области по итогам проведения I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошел конкурс по выделению грантов для коллективов – дипломантов первой степени. 15 заявок поступило на суд жюри. Шесть проектов получили поддержку.

"Мы стали лауреатами первой степени в региональном конкурсе любительских коллективов, соответственно мы имеем право на участие в конкурсе грантовой поддержке, конечно такой шанс мы решили не упускать, так как любая финансовая поддержка всегда важна для хореографического коллектива. Несмотря на объявленные нерабочие дни, мы подготовили все необходимые документы и спустя какое-то время оказались в числе победителей. Очень рады. Финансовую поддержку потратим на танцевальные костюмы и обувь", - рассказала Елена Шубина.

На участие в грантовом конкурсе согласилась, не раздумывая, и руководитель ярковского ансамбля народного танца "Калинка" Ирина Федорова.

"Данный конкурс открывает возможности для сельских коллективов развиваться, получать импульс. Нашему коллективы 49 лет, мы уже начали подготовку к 50-летнему юбилею, который отметим в мае 2021 года. Новшеством для нас является создание номера на основе фольклорных материалов Тюменской области, это очень сложный малоизведанный хореографический материал", - говорит Ирина Федорова.

Напомним, обладателями гранта в размере 300 тыс. рублей стали: образцовый любительский коллектив - ансамбль танца "Фиеста" с. Викулово, народный любительский театральный коллектив "Альянс" с. Абатское, ансамбль русской песни "Россияночка" Ишимского района, образцовый любительский коллектив - цирковая студия "Икар" Тюмени, фольклорно-этнографический ансамбль "Тамаша" Ялуторовского района, образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" с. Ярково.

Средства поддержки они получат после издания распоряжения правительства Тюменской области о предоставлении грантов.

Анжела Лебедева