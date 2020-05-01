  • 27 мая 202027.05.2020среда
  • USD71,1408
    EUR77,7854
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Викуловские овощеводы посадили двенадцать гектаров картофеля

Общество, 14:47 27 мая 2020

krimm.ru

12 га картофеля посадили земледельцы ООО "Агроовощ" в Викуловском районе. Еще 50 га отвели под рапс.

Напомним, "Агроовощ" - единственное овощеводческое предприятие в Викуловском районе. Посевная кампания стартовала здесь 10 мая, завершилась 20 мая. В этом году овощеводы отдали предпочтение раннеспелому сорту картофеля "Гала" и среднепозднему "Астерикс".

Сев аграрии вели с применением минеральных удобрений. Для этого использовали комплексные смеси с содержанием азота, фосфора, калия, магния и серы.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , картофель

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 27.05.2020Тюменские студенты создали игру-бродилку по городу
15:16 27.05.2020В Тобольске временно приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация
15:09 27.05.2020Студентов Тюменского медуниверситета заселят в обсерватор "Верхний бор"
14:47 27.05.2020Викуловские овощеводы посадили двенадцать гектаров картофеля