Викуловские овощеводы посадили двенадцать гектаров картофеля

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12 га картофеля посадили земледельцы ООО "Агроовощ" в Викуловском районе. Еще 50 га отвели под рапс.

Напомним, "Агроовощ" - единственное овощеводческое предприятие в Викуловском районе. Посевная кампания стартовала здесь 10 мая, завершилась 20 мая. В этом году овощеводы отдали предпочтение раннеспелому сорту картофеля "Гала" и среднепозднему "Астерикс".

Сев аграрии вели с применением минеральных удобрений. Для этого использовали комплексные смеси с содержанием азота, фосфора, калия, магния и серы.

Евгения Шевцова