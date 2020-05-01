Штраф за попытку дать взятку получил пассажир поезда в Тюменской области

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Штраф в размере 9 тыс. рублей по решению мирового судьи судебного участка № 1 Ярковского района Тюменской области заплатит житель республики Башкортостан за попытку дачи взятки сотруднику транспортной полиции, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры региона.

Установлено, что в феврале мужчина во время проезда в пассажирском поезде № 147 сообщением "Нижневартовск – Астрахань" распивал спиртное, что является административным правонарушением.

При составлении протокола он предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере одной тысячи рублей. Представитель правоохранительных органов от денег отказался.

В зале суда обвиняемый полностью признал вину, суд вынес решение с учетом смягчающих обстоятельств.