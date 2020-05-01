Подарить детям подписку на развивающие издания предлагают тюменцам

| Фото: pochta.ru | Фото: pochta.ru

Оформить подписку на развивающие издания для детей можно дистанционно, напоминает жителям региона пресс-служба управления почтовой службы Тюменской области.

В мобильном приложении и на сайте Почты России имеется более 5 тыс. наименований печатных изданий, расположенных по алфавиту и тематике.

Тюменцы могут порадовать подпиской на познавательные газеты и журналы юных читателей из школ-интернатов и сельских библиотек, если присоединятся к благотворительному проекту "Дерево добра". Подробная информация об акции на сайте Почты.