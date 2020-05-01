Тобольских педагогов наградили за многолетний труд и высокое мастерство

| Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Учитель биологии школы №9 Елена Косташ и воспитатель детского сада №7 Екатерина Акименко из Тобольска получили награды Тюменской областной думы за многолетний добросовестный труд и высокое мастерство, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Награды педагогам вручил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов. Чествование прошло в Тобольской городской думе и было приурочено к окончанию учебного года. Как отметил Андрей Артюхов, быть педагогом — это призвание.

"Вы выбрали важную профессию, которая требует ответственного подхода. Благодарю вас за профессиональное отношение к делу и любовь к детям. Вы вносите большой вклад в воспитание и образование подрастающего поколения", - обратился он к тоболячкам.

К поздравлениям присоединились председатель Тобольской городской думы Андрей Ходасевич и руководитель фракции "Единая Россия" Светлана Журавлева. Они высказали слова признательности педагогам за упорный, самоотверженный труд и пожелали благодарных учеников и новых профессиональных высот.

Елена Косташ награждена Почетной грамотой Тюменской областной думы. Более 30 лет она отдала работе с детьми, и никогда не сомневалась, что выбрала верный путь.

"Моя профессия была предопределена - я из педагогической династии, мама преподавала химию. Общий стаж работы учителей в моей семье превышает 90 лет. Безусловно, это повод для гордости и мощный стимул для самосовершенствования. Учителю нельзя останавливаться на достигнутом, он должен учиться не меньше своих учеников", - рассказала Елена Косташ.

Следуя этому правилу, она постоянно проходит курсы повышения квалификации, участвует в конференциях и семинарах. Кроме того, ведет активную общественную деятельность и увлекает своим примером воспитанников. Елена Косташ организовала в школе волонтерское движение и реализует вместе с учениками проекты, направленные на помощь ветеранам. Она и ее воспитанники - постоянные участники городских акций и мероприятий. Среди наград Елены Косташ - грамота департамента образования и науки Тюменской области, грамота министерства образования и науки РФ.

Екатерине Акименко Андрей Артюхов вручил Благодарственное письмо Тюменской областной думы. 23 года она работает с малышами - была и учителем начальных классов, и воспитателем в детском саду. В саду №7 трудится на протяжении 13 лет.

"Для меня каждый мой воспитанник - личность, к которой требуется особый подход. В ребенке скрыт огромный потенциал, и я помогаю ему раскрыться, делая акцент на сильных сторонах характера", - отметила Екатерина Акименко.

Она работает и с начинающими педагогами - передает свои знания и опыт студентам Тобольского педагогического института имени Д.И.Менделеева. Является постоянным участником педагогических объединений в городе, проводит мастер-классы и презентации. Отмечена почетными грамотами администрации и думы Тобольска.