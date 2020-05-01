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В Тюмени лжедиректор оптовой фирмы получил реальный срок

Происшествия, 17:00 28 мая 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Лжедиректора компании по оптовой торговле лесоматериалами осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В январе 2020 года 42-летний мужчина за неоднократное пьяное вождение был осужден к 1 году 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В феврале 2020 года прокуратура направила в отношении него в суд еще одно уголовное дело. Тюменец согласился стать номинальным директором и учредителем компании по оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами, санитарно-техническим оборудованием. Документы в августе 2019 года через МФЦ были направлены в налоговую инспекцию, которая внесла необходимые изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Так мужчина стал фиктивным руководителем, учредителем фирмы и открыл счета в банках.

Суд с учетом судимости окончательно к отбытию назначил подсудимому 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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# фиктивный директор

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