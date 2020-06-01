Ямальский аэропорт внес коррективы в работу

| Фото: пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя | Фото: пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя

Режим работы аэропорта Новый Уренгой изменится с 1 июня по 24 октября, сообщает ИА "Север-пресс".

Все запланированные рейсы будут обслуживаться с 7 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. Для пассажиров аэровокзал будет открыт с 6 до 17 часов 30 минут. Расписание рейсов составлено с учетом временных ограничений.

Изменения связаны с реконструкцией аэродрома. Все работы будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта. С учетом климатических условий Крайнего Севера активный этап строительных работ начнется в июне. Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться во время промежутков между полетами воздушных судов по 14 часов, с 17 часов 30 минут до 7 часов 30 минут следующего дня.

Отметим, в действующем здании аэропорта Нового Уренгоя завершается капитальный ремонт. Проект реализуется в качестве временного решения, необходимого для обеспечения комфорта пассажиров на период сокращения рабочего дня в связи с реконструкцией аэродрома и строительства нового современного аэровокзала. По завершению ремонта количество стоек регистрации будет увеличено с четырех до восьми, "стерильная" зона увеличится почти в три раза – до 720 кв. метров.

С 1 июня здание действующего аэровокзала вновь приступит к обслуживанию пассажиров.