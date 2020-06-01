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156 миллионов штук молоди рыб выпустили в озера Тюменской области

Экономика, 13:32 01 июня 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

156 млн штук молоди рыб выпустили в водоемы Тюменской области в рамках первого этапа весеннего зарыбления 2020 года. Основные виды рыбы - пелядь и ее гибриды, а также сиговые виды. В ближайшие месяцы будет проводиться зарыбление карпом, щукой и другими видами объектов аквакультуры, сообщает областной департамент АПК.

Объемы зарыбления находятся на уровне 2019 года, что позволит сохранить темп роста производства товарной рыбы. Кроме того, к вылову 2020 года прибавится и рыба, оставленная на двухлетнее выращивание и успешно перезимовавшая в подледный период.

Для товарного рыбоводства в регионе предоставлено в пользование 163 рыбоводных участка, для проведения торгов сформированы 48 рыбоводных участков. Рыбохозяйственную деятельность по выращиванию товарной рыбы в Тюменской области ведут 43 юридических лица и 28 индивидуальных предпринимателей.

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# АПК , рыбоводство

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