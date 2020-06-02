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Психологи МЧС научили тюменских студентов справляться со стрессовыми ситуациями

Общество, 08:49 02 июня 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

10 студентов, проживающих в общежитиях Тюменского государственного университета, приняли участие в дистанционном занятии с психологами МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На занятии рассматривались такие стрессовые реакции, как агрессия, истерика и плач. Оказавшись в экстремальной ситуации, человек может нуждаться в экстренной допсихологической помощи. Она представляет собой психологическую поддержку людям с острыми стрессовыми реакциями. Для оказания экстренной допсихологической помощи человеку не требуется наличие психологического образования, достаточно знать признаки острых стрессовых реакций и приемы, как с ними справляться.

На следующей неделе в дистанционном формате состоится вторая часть занятия, посвященная апатии, страху и тревоге.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , психологи , студенты

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