О тактике поиска работы через соцсети рассказали тюменские исследователи

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Все больше людей используют социальные сети для поиска работы, отмечают исследователи ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Возможность быстро разместить текст, который прочитает множество людей, а также в режиме реального времени отслеживать, как он распространяется – все это делает соцсети идеальной площадкой для самопрезентации, в том числе и профессиональной", - рассказала сотрудник Института cоциально-гуманитарных наук ТюмГУ Мария Ветошкина.

Исследователи ТюмГУ обратили внимание, что чаще всего авторы текстов объявлений о поиске работы выбирают тактики, в которых предпочитают проявлять себя не лидером, выделяющимся на общем фоне, а скорее неконфликтным человеком, разделяющим бытующие в обществе представления и уважающим принятые ценности, а также ждущим от общества поддержки. Кроме того, почти все авторы постов-объявлений шутят, стремясь создать образ веселого, общительного человека.

Эксперты считают, что традиционный жанр "объявление о поиске работы" постепенно уходит в прошлое. Тексты этого жанра, размещаемые в соцсетях, отличаются и от традиционных объявлений о поиске работы, и от резюме, и от текстов других жанров, бытующих в социальных сетях.

"Цель ищущих работу – не только создать монологический текст, содержащий основную информацию о своих профессиональных запросах и достижениях, но и вызвать у читателя желание обсудить его, создать дискуссию", - сообщила Мария Ветошкина.