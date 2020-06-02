О тактике поиска работы через соцсети рассказали тюменские исследователи
Все больше людей используют социальные сети для поиска работы, отмечают исследователи ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
"Возможность быстро разместить текст, который прочитает множество людей, а также в режиме реального времени отслеживать, как он распространяется – все это делает соцсети идеальной площадкой для самопрезентации, в том числе и профессиональной", - рассказала сотрудник Института cоциально-гуманитарных наук ТюмГУ Мария Ветошкина.
Исследователи ТюмГУ обратили внимание, что чаще всего авторы текстов объявлений о поиске работы выбирают тактики, в которых предпочитают проявлять себя не лидером, выделяющимся на общем фоне, а скорее неконфликтным человеком, разделяющим бытующие в обществе представления и уважающим принятые ценности, а также ждущим от общества поддержки. Кроме того, почти все авторы постов-объявлений шутят, стремясь создать образ веселого, общительного человека.
Эксперты считают, что традиционный жанр "объявление о поиске работы" постепенно уходит в прошлое. Тексты этого жанра, размещаемые в соцсетях, отличаются и от традиционных объявлений о поиске работы, и от резюме, и от текстов других жанров, бытующих в социальных сетях.
"Цель ищущих работу – не только создать монологический текст, содержащий основную информацию о своих профессиональных запросах и достижениях, но и вызвать у читателя желание обсудить его, создать дискуссию", - сообщила Мария Ветошкина.