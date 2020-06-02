Восемь профессионалов оценят работы участников конкурса "МЫ"

| Фото: Конкурс национальных видеороликов "Мы" во ВКонтакте | Фото: Конкурс национальных видеороликов "Мы" во ВКонтакте

Прием заявок на первый конкурс национальных видеороликов "МЫ" продолжается в Тюменской области. Оценивать работы конкурсантов будут восемь профессионалов - представители Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", Координационного совета национальных общественных объединений, Тюменского государственного института культуры, известные блогеры и режиссеры федерального уровня, сообщают организаторы конкурса.

| Фото: организаторов конкурса "МЫ" | Фото: организаторов конкурса "МЫ"

В состав жюри входят председатель региональной общественной организации "Координационный Совет национальных объединений Тюменской области" Евгений Воробьев; президент МОО "Федерация современного искусства", член Общественного совета при Министерстве культуры России Николай Данн; заместитель генерального директора ИА "Сибинформбюро" Светлана Голякова; председатель Молодежного Совета Региональной общественной организации "Координационный Совет национальных объединений Тюменской области" Анастасия Кузнецова; председатель Тюменской региональной общественной организации "Ишимское землячество", общественный деятель Ольга Пушкаревич; директор фестиваля документального кино "КИНЗА", киновед Наталья Соколова; президент Фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова; тюменский блогер Светлана Захарова.

"Такой конкурс поможет объединиться людям, лучше узнать друг друга, своих соседей, о которых мы, к сожалению, зачастую многого не знаем. Работы могут быть самые разные: экранизированная история из прошлого или то, что происходит в данный момент, репортажный вариант тоже подходит. Наша главная задача – дать возможность высказаться всем, чтобы люди смогли раскрыть свою индивидуальность. А цель максимум - чтобы каждый народ снял о себе игровой или документальный фильм, а лучше не один, и чтобы все они были в свободном доступе: зашел, нажал и начал погружение в культурный пласт, который тебе интересен", - отметил член жюри конкурса "МЫ", президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры России Николай Данн.

| Фото: организаторов конкурса "МЫ" | Фото: организаторов конкурса "МЫ"

Благодаря усилиям десятков людей тюменские диаспоры получили уникальную возможность попробовать себя в новых творческих направлениях и рассказать жителям Тюменской области о своей культуре и быте.

Поучаствовать просто: необходимо создать видеоролик в одной из предложенных номинаций (игровой видеоролик с актерами, анимационный ролик, видеорепортаж/видеоблог) и отправить свое творение на платформу мыконкурс.рф до 10 июня.