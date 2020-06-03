Юбилейный форум "Утро–2020" пройдет в режиме онлайн

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики региона | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики региона

Форум уральской молодежи "Утро–2020" пройдет в онлайн-формате с 3 по 5 июля 2020 года. Тюменская область организует две тематическое площадки — "Урал Творческий" и "Урал Патриотический", сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики региона.

Новой тематикой форума станет — молодежь как драйвер национальных проектов. Тюменцев в онлайн-формате ждут образовательная и культурная программы, а также конкурс проектов. Участниками станут 1 тыс. 230 человек со всего округа, 200 из них — представители тюменского региона.

Образовательная программа форума пройдет по 12 направлениям: "Урал Политический", "Урал Спортивный", "Урал Цифровой", "Урал Научный", "Урал Предприимчивый", "Урал Экологичный", "Урал Международный", "Урал Городской", "Урал Медийный", "Урал Туристический", "Урал Творческий" и "Урал Патриотический". Три из них проведут впервые — это "Урал Спортивный", "Урал Научный" и "Урал Туристический".

Программа площадок будет проводиться в закрытом формате для ограниченного числа участников. А ключевые мероприятия, включая мастер-классы известных федеральных экспертов, церемонии открытия и закрытия, будут доступны для всех желающих на площадке во ВКонтакте.

Во время подготовки к форуму участникам помогут доработать проекты, которые могут получить поддержку от Росмолодежи. Главное условие — они должны быть направлены на развитие родных регионов. В июне организаторы проведут подготовительные вебинары о культуре проектных инициатив, интерактивную игру на развитие предпринимательского и инновационного потенциала, онлайн-квиз, специальные конкурсы и челленджи.

"Инициативные молодые люди — наш креативный и интеллектуальный капитал. Они быстро адаптируются к меняющимся условиям, разрабатывают актуальные, инновационные проекты и воплощают их в жизнь. Наша задача их в этом поддержать. Ведь без молодежи, их энергии и свежего взгляда не достигнуть масштабных целей и стратегических задач", - отметила куратор проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Регистрация на мероприятие проходит на портале АИС "Молодежь России". Подать заявку может любой желающий от 18 до 35 лет. Сайт форума "Утро–2020" - форумутро.рф.