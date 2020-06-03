Сергей Корепанов: важнейшей задачей органов власти является поддержка населения

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Распространение коронавирусной инфекции внесло серьезные коррективы в работу областной думы по реализации послания президента России Федеральному собранию. Это отметил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на Совете законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа 3 июня.

"Важнейшей задачей органов власти всех уровней в сегодняшних условиях явилась поддержка населения, прежде всего – наиболее уязвимых его слоев, - подчеркнул он. - Во исполнение перечня поручений по итогам обращения президента, 10 апреля были внесены изменения в Закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области". Установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Ее размер составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тюменской области за второй квартал предыдущего года, при обращении в 2020 году эта сумма составляет 5 тысяч 816 рублей. Принятие заявлений на ежемесячную выплату планируется до 1 июня 2020 года. При обращении за ежемесячной выплатой она будет назначаться с 1 января 2020 года".

По оценкам регионального правительства, сумма расходов областного бюджета на обеспечение данных выплат в 2020 году составит более 1,5 млрд рублей.

В рамках исполнения областного бюджета обеспечена реализация всех мер социальной поддержки, установленных федеральными нормативными актами. Эти меры охватывают семьи с детьми, безработных, лиц старше 65 лет, имеющих определенные заболевания и соблюдающих режим самоизоляции, компенсацию транспортных и коммунальных услуг и так далее.

По состоянию на 1 мая на пособия, компенсации, меры социальной поддержки и иные социальные выплаты из областного бюджета направлено почти 3 млрд 240 млн рублей – это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Обеспечены выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку специалистам, непосредственно работающим с людьми, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и находящимися в группе риска заражения. И это не только медицинские работники.

28 мая областная дума внесла изменения в Закон Тюменской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", обеспечив финансирование выплат работникам стационарных отделений организаций социального обслуживания. Такие организации, оказывающие социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения этой инфекцией, работают в Тобольске, Абатском, Вагайском, Викуловском, Ишимском и Уватском районах.

Распространение новой коронавирусной инфекции, по словам Сергея Корепанова, вызвало серьезные проблемы в экономике.

"Введение в регионах профилактических мер потребовало приостановки деятельности значительного количества предприятий, - отметил он. - Необходимость их поддержки, с учетом региональной специфики, неоднократно подчеркивалась президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Ряд мер этой поддержки потребовали оперативного внесения изменений в региональное законодательство. 10 апреля Тюменской областной думой были внесены изменения в ряд законов Тюменской области в целях снижения налоговой нагрузки на плательщиков по отдельным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции".

Эти меры, по оценке экспертов, повлекут сокращение поступлений в областной бюджет. Оцениваемые выпадающие доходы в 2020 году составляют около 1,1 млрд рублей. Но и правительство региона, и депутаты областной думы считают, что в создавшейся ситуации важнее поддержать людей, дать возможность сохранить предприятия и рабочие места.

Борис Олейник