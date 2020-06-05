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Прибор для обследования глазного дна новорожденных установлен в ОКБ №2

Общество, 10:35 05 июня 2020

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Прибор для обследования глазного дна новорожденных установлен в офтальмологическом отделении детского стационара Областной клинической больницы №2. Он приобретен в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Как отмечают медики, цифровая широкоугольная ретинальная камера стоимостью около 13 млн рублей может быть использована для диагностики пациентов любого возраста. Но прежде всего, с ее помощью станут обследовать младенцев, родившихся раньше срока.

"Когда сетчатка глаза еще незрелая, в ней продолжается рост сосудов. Однако внешние факторы, такие как свет и кислород, могут отрицательно влиять на этот рост, – объясняет врач-офтальмолог ОКБ №2 Елена Павлова. – В таких случаях возможны воспаление и отек сетчатки. Мы выделяем пять степеней ретинопатии недоношенных - от минимальных изменений сетчатки и вплоть до ее полной отслойки. В последнем случае риск потери зрения максимальный".

Обследование ретинальной камерой – процесс практически безболезненный. Малышам закапывают в глазки препарат, расширяющий зрачки. Потом при помощи камеры фотографируют глазное дно, и все – врач может делать выводы, в каком состоянии находится сетчатка глаза.

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# Медицина , национальный проект Здравоохранение , оборудование , офтальмологи

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