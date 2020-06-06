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Театральный центр "Космос" работает над созданием спектакля-аудиопроменада

Общество, 08:38 06 июня 2020

Театральный центр «Космос» | Фото: Театральный центр «Космос»

Театральный центр "Космос" работает над созданием спектакля-аудиопроменада "Гражданин С". Чтобы стать его зрителем, понадобится только телефон и удобная обувь.

Участникам нужно будет надеть наушники и подключиться к специальному боту в Telegram или во ВКонтакте. После чего они погрузятся в путешествие по улицам Тюмени в компании невидимого собеседника, который просит называть его просто Человек. Во время прогулки он расскажет о своем детстве, взрослении, первой любви, поделится фотографиями, видео и музыкальными треками. Повествование переплетается с событиями 1990-х и 2000-х годов в истории города и страны. В этом рассказе каждый найдет отражение себя и поймет, что голос в наушниках – не просто экскурсовод.

"Это проект для тех, кто родился и жил в 90-е, тех, кто интересуется прошлым Тюмени. Это не общепринятая, известная всем история. Здесь все раскрывается через личные ощущения, эмоции, чувства, запахи, вкусы", – говорит руководитель Театрального центра "Космос" Илья Титов.

Режиссером спектакля стал основатель театральной компании #Сцена_Нева Никита Герасимов, пьесу для спектакля написал тюменский драматург Валерий Шергин. Премьера спектакля состоится в июне, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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