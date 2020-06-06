Астрономическая обсерватория в Червишево готовится к открытию

| Фото: управления информационной политики Тюменского района | Фото: управления информационной политики Тюменского района

Астрономическая обсерватория "Старая башня" готовится к открытию в Червишево Тюменского района.

"Как только музейно-просветительская деятельность будет разрешена, мы начнем принимать гостей, разумеется с соблюдением требований безопасности, - говорит создатель обсерватории Владимир Куракин. - Уверен, что число любителей посмотреть в телескоп на звёздное небо не убавилось. У нас всегда был аншлаг. Желающих попасть в обсерваторию было больше, чем возможностей принять посетителей. Как всегда к открытию сезона мы готовим несколько новинок. В частности, планируем организовать выставку фото- и видеоаппаратуры, в основном сделанной в Советском Союзе. Она станет частью экспозиции, которая уже существует в "Старой башне"".

2020 год обещает быть насыщенным и на астрономические события, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По словам экскурсовода Виталия Угренинова в 2020 году открытие сезона несколько затянулось, но ничего важного любители астрономии не пропустили: "Летом нас ждет много интересного. Например, противостояние с Юпитером и Сатурном. Это значит, что планеты одновременно будут очень яркими и покажут себя во всей красе. Особенно это относится к Сатурну, кольца которого в противостоянии становятся значительно ярче. А в октябре ожидается "гвоздь программы" - противостояние с Марсом. Все предыдущие противостояния, Марс для нашей широты был низко над горизонтом. Детали его поверхности терялись из-за турбулентных потоков над землей. Но в этом году есть реальный шанс рассмотреть полярные шапки Марса".