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Музыкальный флешмоб ко Дню России устроит тюменский "Современник"

Общество, 14:39 06 июня 2020

ДК "Современник" во ВКонтакте (архив) | Фото: ДК "Современник" во ВКонтакте (архив)

Музыкальный флешмоб - исполнение гимна России - устроит для тюменцев Дом культуры "Современник".

Как выяснил "Вслух.ру", в музыкальном флешмобе смогут принять участие все желающие. Для этого нужно спеть гимн, записать его на видео и прислать запись организаторам с 10 по 12 июня. Слова и минусовку можно взять в официальном паблике Дома культуры. Прислать запись нужно на электронную почту sma-t@mail.ru c пометкой "Гимн России". А затем репостнуть получившийся народный клип. Все участники получат памятные дипломы.

До 12 июня "Современник" также проводит челлендж #РусскиеРифмы. В рамках онлайн-флешмоба участники должны прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записать на видео и публиковать в социальных сетях "В Контакте" и "Инстаграме" с вышеуказанным хэштегом, передав эстафету трем друзьям.

Также тюменцы могут присоединиться к Всероссийской акции "Окна России". Для этого вместе с детьми предлагается по-праздничному оформить окна. Украсить их рисунками, картинками, надписями, посвященными России.

Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции #ОкнаРоссии#ЯлюблюРоссию #МояРоссияи. В идеале дополнить фото рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

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