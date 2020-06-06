В колледжах Тюменской области появятся коворкинги от Студсовета

| Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте

Студенты пяти ссузов Тюменской области выиграли коворкинги для своих учебных заведений в региональном проекте "Точка". Лидеров конкурса выявили по итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, и оценке экспертов.

Коворкинги от Студсовета региона появятся в Колледже цифровых и педагогических технологий, Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова, Многопрофильном колледже ТИУ, Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса (корпус на ул. Малиновского, 7), и Тобольском многопрофильном техникуме.

Оборудование коворкинг-зон запланировано на лето, а уже в сентябре студенты колледжей и техникумов смогут воспользоваться новыми зонами для внеучебной деятельности.

"Место для коворкинга мы уже подобрали. В этой новой зоне хочется увидеть удобный диван, чтобы можно было на нем работать и обсуждать идеи. А также мы хотим создать там книгообменник", - говорит победительница проекта, студентка КЦПТ Анастасия Алексеенко.

"Точка" - это проект Студенческого совета Тюменской области. Он получил поддержку губернатора региона Александра Моора в конце 2018 года вместе с остальными инициативами Студсовета, сообщает "Мегатюмень".