Более шестидесяти пар Тюменской области поженились в мае

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

63 пары Тюменской области поженились мае. В период ограничительных мер в регионе создано 255 новых семей.

В течение мая в Тюменской области выдано 63 свидетельства о заключении брака, в том числе 19 — в Тюмени, 15 — в Тюменском районе. Такова статистика регионального управления ЗАГС, с которой ознакомился "Вслух.ру".

Шесть новых семей появилось в Тобольском районе, пять — в Ишимском, по три — в Заводоуковском и Казанском районах, по две — в Армизонском, Нижнетавдинском и Уватском районах. По одному бракосочетанию проведено в Викуловском, Голышмановском, Омутинском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах.

В апреле 2020 года в Тюменской области было заключено 192 союза, в том числе 93 — в Тюмени. Таким образом, в период ограничительных из-за коронавируса, в регионе создано 255 новых семей, в том числе 112 — в Тюмени.