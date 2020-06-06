Областная станция переливания крови ждет доноров с 8 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция #МыВместе стартует по всей стране с 8 июня. Она продлится в течение недели в преддверии Всемирного дня донора, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По данным Областной станции переливания крови эпидемиологическая обстановка повлияла на их работу – поток доноров сократился. Если в 2019 году за пять месяцев было заготовлено 13 тыс. 500 литров цельной крови, то в 2020 году – 12 тыс. 624.

Сегодня делается упор на развитие ответственного донорства — когда человек сознательно ведет здоровый образ жизни, регулярно сдает кровь и ее компоненты с пользой для своего организма и для нужд медицины. Поэтому и волонтеры-медики в этом году проводят вместе с Минздравом ежегодную Всероссийскую акцию "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор".

Главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей отметил, что сейчас запас крови и ее компонентов в области достаточный, а если донорам приходят оповещения - значит, служба крови работает на опережение.

Продолжается и забор плазмы у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. На сегодня по две дозы, то есть всего 600 миллилитров от каждого, сдали 17 человек. Все они переданы в моноинфекционные госпитали.

Всех доноров и тех, кто желает ими стать ждут всегда по адресу: Тюмень ул. Энергетиков, 35, понедельник-пятница с 8 — 14 часов. В период акции #МыВместе с 8 по 15 июня. Телефон донорского отдела 68-20-25 (доб. 200, 201, 202).