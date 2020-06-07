Детские сады в районе Плеханово строятся по графику

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Два детских сада возводит в микрорайоне Плеханово Тюмени подрядчик – "Завод ЖБИ-3". На строительном участке первого детского сада идут работы по устройству ростверков. Контракт на строительство был заключен в конце апреля, а завершится строительство в третьем квартале 2021 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На втором объекте уже возведен первый этаж, перекрытия и началось строительство второго этажа здания.

Оба здания детских садов типовые, аналогичны строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в мкр "Тура".

В здании площадью более 5 тыс. кв.метров разместятся 14 групп: одна группа детей ясельного (раннего) возраста (2-3 года); три универсальных группы смешанного возраста (2-4 года); пять групп среднего возраста (4-5 лет); три старших группы (5-6 лет) и две подготовительных группы (6-7 лет). В здании также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования (изостудия).

Благоустройство территории детского сада включает создание четырех групповых площадок для детей с теневыми навесами, а также физкультурных площадок со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

Всего в Тюмени ведется строительство шести детских садов в рамках реализации национального проекта "Демография". В 2020 году ожидается начало строительства еще 18 детских садов.