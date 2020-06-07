В Тюмени пройдет презентация комедийного сериала "Бизнесмены"

| Фото: Медиаполис во ВКонтакте | Фото: Медиаполис во ВКонтакте

Новый комедийный сериал о бизнесменах будет представлен в Тюмени на закрытом показе 18 июня. Посмотреть пилотную серию сможет каждый желающий. Сбор гостей в 19 часов.

"На закрытом показе зрители смогут познакомиться с героями сериала не только через экран, но и в жизни. Мы готовы ответить на все вопросы, а также проведем экскурсию по съемочной площадке№, - рассказал продюсер и актер сериала Александр Юдин.

По его словам, первый сезон сериала направлен на раскрытие образов и характеров, а не на решение проблем, с которыми сталкиваются главные герои.

Серии первого сезона будут выпускаться раз в неделю. На цифровых площадках сериал появится 1 июля.

Напомним, комедийный сериал "Бизнесмены" - первый режиссерский дебют творческого пространства "Звучи". Ситком повествует о трех друзьях, которые содержат бизнес.

Закрытый показ состоится по адресу: ул. Харьковская, 85а. С собой нужно взять защитную медицинскую маску, антисептик или перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщает "Тюменская область сегодня"