Тюменская область сохраняет лидерство в УФО по строительству

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Тюменская область продолжает сохранять лидерство по объемам строительства в УФО.

Тюменьстат составил рейтинг регионов Уральского федерального округа по основным показателям социально-экономического развития за первый квартал 2020 года. С результатами ознакомился "Вслух.ру".

По данным ведомства, всего введено в расчете на 1000 человек 119,8 кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками – 65 кв. м.

Также традиционно Тюменская область на первом месте по объемам производства молока (84 кг), яиц (256 штук) на душу населения в хозяйствах всех категорий.

Максимальный рост промышленного производства - 129 % - наблюдался в нашем регионе. Кроме того, мы в лидерах по розничной торговле. Оборот розничной торговли на душу населения составил 67,5 тыс. рублей.

Таким образом, Тюменская область держит лидерство по пяти из десяти представленных показателей.

В Ямало-Ненецком автономном округе самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы - 102,1 тыс. рублей. Здесь же самый большой оборот общественного питания - 6,9 тыс. рублей на человека. Свердловская область первая по объему платный услуг - 22,3 тыс. рублей на человека.

Наибольший объем производства скота и птицы на убой в живом весе на душу населения наблюдался в Челябинской области (34 кг).