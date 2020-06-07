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Более пятисот человек подали заявки на поступление в Областную физико-математическую школу

Общество, 14:42 07 июня 2020

ФМШ Тюменской области | Фото: ФМШ Тюменской области

Более 500 человек подали заявки для поступления в Физико-математическую школу Тюменской области. Желающих больше, чем в 2019 году. Это неудивительно: школа вошла в число лучших в России по конкурентоспособности выпускников в сфере технических, естественно-научных направлений и точных дисциплин.

Весной 2020 года в ФМШ должны были набрать учеников в пятый класс, а также провести доборы в шестой, седьмой, восьмой и десятый классы. Но коронавирус внес свои коррективы в проведение вступительных испытаний.

Из-за режима повышенной готовности, который продолжает действовать на территории Тюменской области, вступительные испытания в ФМШ начнутся не ранее 20 июня – в этот день будущие пятиклассники смогут продемонстрировать свое логическое мышление. Второй тур для поступающих в пятый и шестой классы назначен на 27 июня.

Доборы в седьмой, восьмой и десятый классы пройдут в один тур и состоятся 20 июня.

В Физико-математической школе Тюменской области примут все меры, чтобы очные вступительные испытания прошли в максимально безопасных условиях. Организаторы предусмотрели все: одноместные парты, социальная дистанция, ограничения по численности человек в одной аудитории, оборудование для обеззараживания воздуха, антисептики и медицинские маски. Правда, на время самого экзамена маски разрешат снять, чтобы детям было комфортнее писать работу.

На подведение итогов уйдет три дня. Уже до конца июня будут сформированы списки зачисленных в ФМШ, а родителей пригласят на первое собрание, сообщает "Тюменская область сегодня".

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