Справка об отсутствии COVID-19 нужна тем, кто собирается на отдых

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам, уезжающим на отдых, нужно делать справку об отсутствии COVID-19. Она должна быть выдана не позже двух дней до заезда в отель.

По словам руководителя туристического агентства Евгении Мурзиной, горожане планируют отдохнуть этим летом на черноморском побережье, а также на Алтае и у озера Байкал.

"С 1 июня в Сочи открылись санатории и оздоровительные комплексы, имеющие лицензию на санаторно-курортное лечение, основное открытие отелей должно состояться после 6 июня, - рассказывает Евгения. – Однако пока самолеты в Сочи не летают, первый прямой рейс из нашего города назначен на середину июня, но его могут перенести, как делали уже два раза".

Туристам, собирающимся на отдых, необходимо взять в Тюмени справку об отрицательном результате на коронавирус на каждого члена семьи. При этом она должна быть получена не позднее, чем за двое суток до заезда в отель. Плюс потребуют и справку об эпидокружении для каждого отдыхающего, ее можно взять в поликлинике по месту жительства. Контроль документов и справок осуществляется в аэропортах, на ж/д вокзалах и при заезде в санаторий или отель.

Также турагент рекомендует взять с собой достаточное количество одноразовых перчаток и масок, ведь масочный режим в общественных местах курортных городов сохраняется.

Как рассказала Евгения Мурзина, с 2020 года один из туроператоров открывает полетные программы на Алтай, куда можно будет приобрести пакетные туры, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".