Пожарные начали проверку лагерей дневного пребывания в муниципалитетах

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Проверку лагерей с дневным пребыванием детей проводят сотрудники МЧС России по Тюменской области в Омутинском, Армизонском и Юргинском районах. Специалисты проверяют соответствие требованиям правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание инспекторы надзорной деятельности уделяют содержанию зданий и помещений, планам и путям эвакуации, состоянию электрических сетей, противопожарного водопровода, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты и оповещения. В Юргинском районе, специалисты провели инструктажи о мерах пожарной безопасности с персоналом детских лагерей.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Юргинскому району Сергей Евстафьев отметил, что все летние лагеря дневного пребывания оборудованы автоматическими средствами обнаружения и оповещения о пожаре, с выводом на пульт диспетчера пожарно-спасательной части. В случае происшествия это позволит оперативно реагировать службам спасения. Все лагеря находятся в зоне прикрытия пожарных подразделений.