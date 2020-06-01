  • 21 июня 202021.06.2020воскресенье
  • USD69,5725
    EUR78,0047
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Григорий Григорьев: у Навального нет ни чести, ни Родины

Общество, 13:56 21 июня 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

У блогера Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, назвав его холуем и предателем, нет ни чести, ни Родины.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель общественной организации "Союз десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

"Понятно, что Навальный отрабатывает чей-то заказ. Но всему должны быть какие-то нравственные границы. Оскорбив ветерана Великой Отечественной войны, благодаря которому он, собственно говоря, вообще живет на свете, Навальный плюнул в душу всему народу, размашисто шагнул туда, откуда нет возврата. Он должен за это ответить по закону", - убежден ветеран Воздушно-десантных войск.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны , Григорий Григорьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 21.06.2020Григорий Григорьев: у Навального нет ни чести, ни Родины
13:45 21.06.2020В Тюменской области от коронавируса вылечились около полутора тысяч человек
12:57 21.06.2020В Тюменской области выявлено 45 новых случаев COVID-19 за сутки
11:33 21.06.2020Аудиопроменад "Гражданин С" запустит МТЦ "Космос"