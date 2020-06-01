Григорий Григорьев: у Навального нет ни чести, ни Родины

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

У блогера Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, назвав его холуем и предателем, нет ни чести, ни Родины.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель общественной организации "Союз десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

"Понятно, что Навальный отрабатывает чей-то заказ. Но всему должны быть какие-то нравственные границы. Оскорбив ветерана Великой Отечественной войны, благодаря которому он, собственно говоря, вообще живет на свете, Навальный плюнул в душу всему народу, размашисто шагнул туда, откуда нет возврата. Он должен за это ответить по закону", - убежден ветеран Воздушно-десантных войск.

Евгений Бабенко