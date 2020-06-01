Студенты аграрного университета впервые победили во Всероссийском конкурсе

| Фото: управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья | Фото: управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья

11 студентов и аспирантов вышли в финал Всероссийского конкурса Минсельхоза России на лучшую научную работу в 2020 году. Он прошел в дистанционном формате, сообщает управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья.

В номинации "Сельскохозяйственные науки" уверенную победу среди 23 конкурсантов одержала Татьяна Киселева с научной работой "Продуктивность зернобобовых культур в северной лесостепи Тюменской области" под руководством завкафедры земледелия Валентины Рзаевой.

"Это большая победа! Первое место присуждено представителю нашей университетской команды впервые за многие годы участия аспирантов в этом конкурсе. Результаты проведенной Татьяной работы имеют важное практическое значение", - отметила завкафедрой.

Также впервые призовое место в номинации "Ветеринарные науки" присуждено аспиранту Евгению Гагарину. Он представил результаты проведенных исследований по теме "Клинико-экспериментальное обоснование комплексного лечения болезней конечностей у коров" под руководством проректора по научной работе Ларисы Глазуновой.

"Приятно, что нам удалось достойно представить университет на всероссийском уровне. Особые условия дистанционной работы подтолкнули нас к освоению новых компьютерных и коммуникационных технологий. Время работает на нас", - подчеркнул Евгений Гагарин.