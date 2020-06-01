На тюменской набережной завершается генеральная уборка

На тюменской набережной завершается генеральная уборка. По летнему графику рабочие трудятся там с апреля – проводят мойку раз в две недели. Обычно половодье оставляет после себя не менее 10 см речного ила, сообщает городская администрация.

Нижний гранитный ярус парапета сначала очищают лопатами, а после оттирают щетками. Сегодня на втором ярусе с помощью спецмашин гранитное покрытие освободили от пыли и грязи, 11 июня приступят к мойке с шампунем.

Уже отмыты фонари, урны и более 200 скамеек. Их, а также перила и ограждения, покрасили, на некоторых ярусах малярные работы скоро завершатся.

"Сейчас идут плановые работы по текущему ремонту. Подготовлено все, что касается освещения и декоративной подсветки, мы полностью заменили коммуникации на фонтане "Ручеек" и сегодня планируем провести первую проливку. Готов к эксплуатации фонтан "Каскад", отремонтирована лестница, идущая к набережной с улицы Красина. Также подготовлены все три туалета, заменены лотки для стока дождевых вод", – рассказал главный инженер Тюменьгормост Валерий Токарев.

На некоторых участках рабочие перекладывают просевшую за зиму гранитную плитку. Устойчивость гранитной плитке вернут на площади 900 кв. метров.

"В этом году мы решили отказаться от однолетних цветов, которые росли между первым и вторым ярусом за перильным ограждением, и планируем высадить три тысячи шестьсот кустов курильской лапчатки, устойчивой к нашему климату. Кроме того, мы восстановили 600 квадратных метров газона", – добавил Валерий Токарев.