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Квест "Познай Россию" прошел для армизонских дошколят

Общество, 17:43 11 июня 2020

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Квест #ПознайРоссию для воспитанников детского сада "Солнышко" с. Армизонское провели воспитатели накануне Дня России.

Детсадовцев познакомили с кухонной утварью, русскими народными музыкальными инструментами. Малыши попробовали перенести воду, используя коромысло. И показали себя в умении организовать чаепитие.

Квест для воспитанников детсада, как заметили организаторы, состоялся в рамках Всероссийского флешмоба #Россиявобьективе.

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Анжела Лебедева

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# Армизонское , детский сад , квест , флешмоб

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