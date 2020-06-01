Театральный центр "Космос" проведет творческую площадку форума "Утро-2020"

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" организует площадку "Урал Творческий" форума "Утро–2020". Мероприятие состоится онлайн с 3 по 5 июля, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Работа на площадке пройдет по четырем направлениям: театр, танцы, музыка, stand-up. Участники изучат влияние современных технологий на искусство: сильные и слабые стороны такого соединения.

За каждым направлением будет закреплен эксперт-куратор. Под его руководством за три дня молодые люди дистанционно создадут совместные творческие продукты: документальный спектакль, подкаст, музыкальный и танцевальный клипы. Впервые на форуме в рамках тюменской площадки пройдет обучение по направлению "творческий менеджмент", где активная молодежь обменяется организационным опытом в создании онлайн-проектов.

Также встречи и мастер-классы от 11 федеральных и региональных экспертов. Среди них: актер шоу Славы Полунина Андрей Климак (Москва), резидент Stand-up club №1 и автор передачи "Вечерний Ургант" Гарик Оганисян (Москва), артист "Ленинград-Центра" и нескольких проектов Cirque du Soleil Алексей Ишмаев (Санкт-Петербург), участница телепроекта "Танцы на ТНТ" первого и второго сезона, резидент PROТАНЦЫ из Екатеринбурга Алиса Лишенко.

"Тюменская область имеет большой опыт работы с digital-инструментами и интернет-форматами в искусстве. Сейчас есть возможность поделиться своими знаниями с другими регионами Уральского федерального округа и вывести наши общие наработки на новый уровень. Еще площадка форума позволит создать крепкие дружеские связи среди молодых людей УФО для дальнейшего совместного творчества", - отметил руководитель молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов.

Для всех участников форума уральской молодежи пройдут развлекательные интернет-активности. Получить шуточный ответ на любой вопрос участники смогут у "Гадалки". В "Тире" за попадание в виртуальную мишень можно выиграть голоса во "ВКонтакте". На вечернем онлайн-мероприятии "Фрик-шоу" участники форума представят свои странные умения и таланты.

Подать заявку на форум могут все желающие от 16 до 30 лет на портале АИС "Молодежь России" до 25 июня.