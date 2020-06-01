Предпринимателей региона приглашают на вебинар "Online vs offline. Выбор в пользу эффективности"

| Фото: Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» | Фото: Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Вебинар "Online vs offline. Выбор в пользу эффективности" для предпринимателей пройдет 19 июня, начало в 10 часов часов по московскому времени, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Предприниматели из разных регионов России расскажут, как они пережили коронавирус, поделятся опытом и проанализируют: насколько эффективна выбранная стратегия и почему online подходит не всем; как реагировать на изменения и научиться извлекать из них пользу; как выстроить работу, чтобы всегда иметь наготове план "Б".

Спикеры вебинара: директор "Школы единоборств УДЭ", Уфа Рустам Хабибрахманов, основатель и руководитель сервиса "Бабушка на час", Москва Наталия Линькова, основатель службы социальной помощи "Ваша сиделка", Уфа Альфия Галиуллина, руководитель социального проекта "Сиделки Сибири", Тюмень Юрий Мичурин, основатель "Школы интеллекта "Альфа", Пермский край Светлана Чурина, руководитель проекта "Klever Land", Тобольск Диана Каримова.

Модератор - руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства. Александра Князева.

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