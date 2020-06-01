ТюмГУ укрепил позиции в сотне лучших вузов России

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

66 строчку занял ТюмГУ в девятом ежегодном рейтинге лучших вузов России рейтингового агентства RAEX-100, поднявшись на 12 позиций с 2019 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 60 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "ресурсная обеспеченность" и "востребованность среди абитуриентов". Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей "сотрудничество с работодателями" и "качество карьеры выпускников". Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей "инновационная активность", "научные достижения" и "исследовательская инфраструктура". Всего в рейтинге используется 42 показателя.

"Рейтинг демонстрирует признание ТюмГУ в федеральной линейке лучших университетов. Уникальность рейтинга в том, что он сканирует отношения к нам всех целевых групп от абитуриента до крупного работодателя. Считаю, что положительная динамика обусловлена тем, что наш университет является лидером в индивидуализации образовательной деятельности, организатором и инициатором создания Западно-Сибирского межрегионального НОЦ", - сказал врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Отмечается, что сейчас в России действуют свыше 700 вузов.