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Тюменские инспекторы пожарного надзора проводят рейды

Общество, 14:36 17 июня 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактический рейд провели в одном из пожароопасных районов Центрального округа Тюмени сотрудники отделения надзорной деятельности. Инспекторы посетили многоквартирные жилые дома по улицам Харьковской, Минской и Холодильной, сообщает региональное МЧС.

В каждом из жилых объектов распространили агитационный материал по пожарной безопасности и провели профилактический осмотр мест общего пользования. Сотрудники объяснили гражданам, к чему может привести несоблюдение мер пожарной безопасности.

Они рекомендуют больше внимания уделять электрическому оборудованию, следить за его технической исправностью и выключать все приборы из сети, перед тем как покинуть жилье. Тюменцам вручили памятки, где прописаны основные правила безопасности, указаны номера телефонов всех экстренных служб.

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# профилактика пожаров

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