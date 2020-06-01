Новые офтальмологические приборы появились в детской поликлинике Ялуторовска

| Фото: областная больница №23 | Фото: областная больница №23

Три медицинских офтальмологических прибора поступили в детскую поликлинику областной больницы №23 в Ялуторовске в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Теперь врачи могут досконально исследовать проблемы глаза и сохранить зрение пациентам, сообщает областной департамент здравоохранения.

Новые аппараты уже используются в полной мере. Автоматический офтальмологический бесконтактный тонометр предназначен для безболезненного измерения внутриглазного давления. Принцип его работы основывается на измерении уровня деформации роговицы под воздействием струи сжатого воздуха. Процедура происходит очень быстро без неприятных ощущений для детей. Такое обследование не предполагает прямого контакта с органами зрения, сводя риск инфицирования к нулю. При этом точность измерения очень высокая.

В числе поступившего оборудования – портативный офтальмоскоп для осмотра глазного дна. Он позволяет провести качественный осмотр при любом, даже самом маленьком, размере зрачка. Такое обследование незаменимо при выявлении и лечении заболеваний сетчатки и глазного дна.

Также в детской поликлинике есть автоматический периметр – специальный прибор для исследования центрального и периферийного полей зрения. Компактный аппарат обладает большими диагностическим возможностями. С его помощью специалисты оценивают световую чувствительность при дневном, сумеречном и ночном зрении, а также диагностируют глаукому на начальной стадии заболевания.

По словам главного врача областной больницы №23 Михаила Горбачева, теперь детский офтальмологический кабинет полностью укомплектован современной медицинской техникой.

"Это позволит сделать качественную диагностику заболеваний органов зрения более доступной для жителей Ялуторовского района. А еще новое оборудование позволяет развивать педиатрическую службу, выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов", — пояснил он.