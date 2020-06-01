Тюменские психологи проведут эфиры о самоизоляции

| Фото: медиацентр молодежной политики региона | Фото: медиацентр молодежной политики региона

Тюменские психологи проведут онлайн-эфиры по самоизоляции. Специалисты дадут рекомендации, как смягчить негативные последствия изоляции, поговорят о стрессе при выходе в офис, беспокойстве по поводу ЕГЭ, состоянии тревожности и многом другом, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

Три трансляции пройдут с 19 июня по 2 июля в социальной сети "ВКонтакте". Они поделены по возрастным категориям и интересам: одна для учеников средних и старших классов и две для молодежи от 18 лет. Присоединиться может любой желающий.

19 июня в 17 часов начнется эфир для школьников и выпускников. Трансляцию проведут детский психолог, магистр по педагогике и психологии Анжелика Объедкова и психолог-профориентолог Алевтина Липатникова. Они обсудят влияние дистанционного обучения на результаты ЕГЭ, онлайн-выпускные, дадут советы, как не лениться в период изоляции и сохранить хорошее настроение. А также расскажут, что делать в состоянии тревожности, паники и других проблем, с которыми подростки столкнулись в период нахождения дома. Эфир пройдет в группе "Киберпатруль Тюменской области".

20 июня в 14 часов состоится трансляция "Жизнь после самоизоляции: офлайн или онлайн". Ее проведут практикующий психолог, гештальт-практик Игорь Кармальский и психолог-консультант Анна Левченко. Они обсудят, как настроиться на выход в офис и смягчить возможный стресс. Также поговорят о влиянии самоизоляции на ритм жизни, изменение роли социальных сетей и формирование новых позитивных и негативных привычек. Трансляция пройдет в группе "Актив Тюменской области".

2 июля в 14 часов магистр психологии и психолог-консультант Евгения Козырева выступит с темой "Рефлексия двух месяцев самоизоляции: что приобрели и осознали". В нем специалист проанализирует самые популярные ответы из опроса "Жизнь после самоизоляции". Также психолог даст рекомендации молодежи по борьбе с тревожностью и беспокойством из-за нестабильности собственного будущего. Прямой эфир пройдет в группе Moi-portal.ru.

Записи трансляций будут сохранены. Посмотреть их можно будет в группах, где проходили эфиры.