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Тюменское УФАС защитило предпринимателя

Общество, 12:32 22 июня 2020

tyumen.fas.gov.ru | Фото: tyumen.fas.gov.ru

Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе решение, вынесенное Тюменским УФАС России об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сведений в отношении индивидуального предпринимателя А. Молошника, сообщает Тюменское УФАС.

С обращением о внесении в РНП обратился заказчик - департамент недропользования и экологии Тюменской области в связи с односторонним отказом предпринимателя от исполнения контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на проведение уборки валежных деревьев на территории памятника природы регионального значения "Тополя".

Установлено, что намерений не исполнять контракт у предпринимателя не было, отказ от выполнения работ с его стороны вызван исключительно ухудшением состоянием здоровья предпринимателя. На заседании комиссии это было подтверждено соответствующими медицинскими документами. При таких обстоятельствах включение в Реестр недобросовестных поставщиков невозможно.

Государственный заказчик не согласился с решением антимонопольного органа и обжаловал отказ о включении предпринимателя в РНП в арбитражный суд.

Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе решение Тюменского УФАС России.

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# арбитражный суд , бизнесмены , Тюменское УФАС России

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