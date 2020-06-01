Тюменское УФАС защитило предпринимателя

| Фото: tyumen.fas.gov.ru | Фото: tyumen.fas.gov.ru

Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе решение, вынесенное Тюменским УФАС России об отказе во включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сведений в отношении индивидуального предпринимателя А. Молошника, сообщает Тюменское УФАС.

С обращением о внесении в РНП обратился заказчик - департамент недропользования и экологии Тюменской области в связи с односторонним отказом предпринимателя от исполнения контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок в электронной форме на проведение уборки валежных деревьев на территории памятника природы регионального значения "Тополя".

Установлено, что намерений не исполнять контракт у предпринимателя не было, отказ от выполнения работ с его стороны вызван исключительно ухудшением состоянием здоровья предпринимателя. На заседании комиссии это было подтверждено соответствующими медицинскими документами. При таких обстоятельствах включение в Реестр недобросовестных поставщиков невозможно.

Государственный заказчик не согласился с решением антимонопольного органа и обжаловал отказ о включении предпринимателя в РНП в арбитражный суд.

Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе решение Тюменского УФАС России.