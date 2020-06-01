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Около ста выпускников Ялуторовского района получили образование в агроклассе

Общество, 17:23 23 июня 2020

www.yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: www.yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

95 старшеклассников Ялуторовского района получили свидетельства об окончании агрокласса при Центре непрерывного аграрного образования Тюменской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

26 ребят успешно прошли обучение по программе "Мастер наладчик по техническому обслуживанию машинотракторного парка", еще 25 человек получили предпрофессиональную подготовку по специальности "Мастер растениеводства".

Годичный курс по программе "Мастер по обработке цифровой информации" успешно прошли 24 школьника. 20 старшеклассников, среди которых есть и девочки, освоили программу "Тракторист-машинист". Этим выпускникам, чтобы получить удостоверения, предстоит пройти квалификационные испытания по вождению, которые состоятся после снятия ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией.

Выпускникам 9 и 11 классов свидетельства об окончании агрокласса вручили вместе с аттестатами об основном общем и среднем образовании. Добавим, что полученные знания и профессиональные навыки для многих предопределили выбор учебного заведения и профессии. Более четверти выпускников планируют поступать в Ялуторовский агротехнологический колледж.

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# агроклассы , растениеводство , Центр непрерывного аграрного образования , Ялуторовский район

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