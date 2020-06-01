Теплоходы в Тюмени возобновили работу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплоходы возобновили речные прогулки по Туре. Все корабли прошли проверку на исправность и тщательную дезинфекцию, готовы к работе.

Тюменцы и гости областной столицы могут насладиться видами на город с воды. Прогулки и экскурсии на теплоходах проходят в обычном режиме с соблюдением всех мер профилактики. При входе на судно у пассажиров измеряют температуру.

Совершить прогулку на теплоходах можно с 11 до 13 часов, с 13 до 15 часов, с 15 до 17 часов; с 17 до 19 часов и с 19 до 21 часа.