Протез коленного сустава создали в ФабЛабе ТюмГУ

| Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте

Еще один проект в сотрудничестве с врачами реализовали в ФабЛабе Тюменского государственного университета, сообщает учреждение. С запросом изготовить для реального пациента временный протез коленного сустава на замену старому обратился заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор Константин Сергеев. Протез также был необходим для борьбы с инфекцией.

| Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте

В качестве основы мейкеры ФабЛаба взяли модель костей с коленным суставом и рентгеновский снимок. Модель была отсканирована и вручную доработана с учетом рентгенографии.

| Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте

Для изготовления решили использовать PETG пластик со 100 % заполнением, обладающий высокой прочностью, высокой температурой плавления, химической стойкостью для последующей дезинфекции. Печать шла непрерывно около 54 часов. Получившиеся изделие массой 0,5 кг обработали механически и передали врачам для дальнейшей установки металлических стержней, покрытия углеродной пленкой, чтобы разграничить биологическую и полимерную среду и обеспечить антибактериальный эффект.

Сейчас врачи планируют операцию с использованием этой модели.