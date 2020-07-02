  • 2 июля 20202.07.2020четверг
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северный

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Протез коленного сустава создали в ФабЛабе ТюмГУ

Общество, 10:00 02 июля 2020

"ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте

Еще один проект в сотрудничестве с врачами реализовали в ФабЛабе Тюменского государственного университета, сообщает учреждение. С запросом изготовить для реального пациента временный протез коленного сустава на замену старому обратился заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор Константин Сергеев. Протез также был необходим для борьбы с инфекцией.

"ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте

В качестве основы мейкеры ФабЛаба взяли модель костей с коленным суставом и рентгеновский снимок. Модель была отсканирована и вручную доработана с учетом рентгенографии.

"ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: "ФабЛаб ТюмГУ" ВКонтакте

Для изготовления решили использовать PETG пластик со 100 % заполнением, обладающий высокой прочностью, высокой температурой плавления, химической стойкостью для последующей дезинфекции. Печать шла непрерывно около 54 часов. Получившиеся изделие массой 0,5 кг обработали механически и передали врачам для дальнейшей установки металлических стержней, покрытия углеродной пленкой, чтобы разграничить биологическую и полимерную среду и обеспечить антибактериальный эффект.

Сейчас врачи планируют операцию с использованием этой модели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ , ФабЛаб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 02.07.2020Финал Всероссийского конкурса любительских коллективов пройдет заочно
11:07 02.07.2020Особый противопожарный режим объявлен на Ямале 
10:45 02.07.2020Житель Червишево задолжал за коммунальные услуги около четырехсот тысяч рублей
10:11 02.07.2020Патриотическую площадку форума "Утро" примет центр "Аванпост"