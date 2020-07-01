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Общественный транспорт Тобольска оснащают видеокамерами

Общество, 17:21 01 июля 2020

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Общественный транспорт Тобольска оснащают видеокамерами. Система видеонаблюдения уже установлена в 74 из 137 автобусов городского и пригородного сообщения автопредприятия, сообщает местная администрация.

Приоритетной задачей видеофиксации является обеспечение безопасности пассажиров. Направленные на двери и в салон транспорта камеры подключены к монитору, что позволяет водителю контролировать процесс входа и выхода людей, своевременно реагировать на действия, происходящие в автобусе.

Видеокамеры, по мнению сотрудников ПАТП, помогут повысить качество обслуживания пассажиров, а в спорных ситуациях — проверить обоснованность жалобы на водителя или кондуктора.

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# автобусы , камеры видеонаблюдения , Тобольск

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