Общественный транспорт Тобольска оснащают видеокамерами

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Общественный транспорт Тобольска оснащают видеокамерами. Система видеонаблюдения уже установлена в 74 из 137 автобусов городского и пригородного сообщения автопредприятия, сообщает местная администрация.

Приоритетной задачей видеофиксации является обеспечение безопасности пассажиров. Направленные на двери и в салон транспорта камеры подключены к монитору, что позволяет водителю контролировать процесс входа и выхода людей, своевременно реагировать на действия, происходящие в автобусе.

Видеокамеры, по мнению сотрудников ПАТП, помогут повысить качество обслуживания пассажиров, а в спорных ситуациях — проверить обоснованность жалобы на водителя или кондуктора.