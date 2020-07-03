Суд признал фиктивным брак молодого мигранта и тюменки

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Брак между 40-летней жительницей Тюмени и 25-летним гражданином Азербайджана признан фиктивным, сообщает региональная прокуратура. Основанием для обращения в суд послужила информация областного УМВД.

Установлено, что в мае 2019 года иностранец заключил с тюменкой брак, а в ноябре обратился за разрешением на временное проживание в России. Между тем в отделе иммиграционного контроля УМВД выяснилось, что "супруги" никогда не проживали вместе. Пояснить, где находится и чем занимается ее "муж", тюменка не смогла.

Прокуратура Центрального округа обратилась в суд с иском о признании брака недействительным.