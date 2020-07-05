Аномальная жара установится в ряде регионов, сообщает Гидрометцентр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Об аномальной жаре в ряде российских регионов предупредили специалисты Гидрометцентра.

В Саратовской области в период с 5-7 июля воздух прогреется до плюс сорока градусов по Цельсию. Жаркая погода также ожидается в Ростовской (плюс 40-41 градус), Астраханской (плюс 40-42 градуса) областях, Калмыкии (42-43 градуса). Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом столбики термометров поднимутся до отметок плюс 35-40 градусов.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность - в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе, отмечают специалисты.

Они также сообщают, что по информации от 3 июля остаются затопленными поймы реки Обь (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа) и ее притоков: Иртыша, Северной Сосьвы, Конды (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область), а также рек Пяку-Пур и Таз (Ямал). Рост уровня воды (на 28 см) наблюдался на реке Елегест у пгт. Хову-Аксы (Тыва).