Около семидесяти лагерей дневного пребывания открылись в Тюмени

пресс-службы городского департамента по спорту и молодежной политике пресс-службы городского департамента по спорту и молодежной политике

Более 4 тыс. детей отдохнут в лагерях дневного пребывания на базе 25 учреждений спорта и молодежной политики в Тюмени.

Всего будет создано 69 лагерей. Первая смена стартовала в 40 из них: на базе центров "Авангард", "Алый парус" "Бригантина", "В Доме Буркова", "Вероника", "Град", КДТ им. А.М. Кижеватова, "Контакт", "Пламя", "Старт", "Фортуна", спортивных школ № 3, "НЕГЕ", "Олимпиец", №1, "Прибой", "Тура", "Старт XXI век", "Водник". До 19 июля здесь отдохнут около 1 тыс. 500 детей. Для них организовано трехразовое питание как на условиях софинансирования, так и бесплатное для определенных категорий.

Программы смен прошли обязательную экспертизу и включают мероприятия спортивной, профориентационной, творческой, гражданско-патриотической направленности. Отдельное внимание уделено мероприятиям на свежем воздухе и санитарной безопасности.

Вторая смена в лагерях дневного пребывания запланирована с 22 июля по 4 августа, третья - с 10 по 23 августа, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.