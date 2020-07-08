В областном центре стартовал проект #Тюменскоелето

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Проект #Тюменскоелето стартовал в областном центре. Ежедневно, кроме воскресенья, в различных частях города проходят мероприятия для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Цель юных участников проекта – собрать как можно больше жетонов, чтобы обменять их на призы партнеров проекта в День города и День физкультурника, сообщает администрация Тюмени.

График работы площадок размещен на сайтах образовательных учреждений, на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Лето", а также в группе ВКонтакте департамента по спорту и молодежной политике администрации города.