Реку Носку в Заболотье освобождают от валежника

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Жители Заболотья снова могут передвигаться по р. Носка на границе Тобольского и Уватского районов. Специальные службы освобождают путь. 9 июля бригады планируют полностью очистить реку от валежника, который перекрыл жителям заболотских деревень сообщение с "Землей, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

На помощь Тобольскому району пришли специалисты ДРСУ-6 АО ТОДЭП из Увата. Затор разбирают 15 человек, задействованы три катера, автокран и другая спецтехника.

Около семи лет назад в этом месте устраняли такую же проблему. Она была вызвана большим подъемом воды, которая и принесла к берегу валежник.

Проблем с продовольствием у жителей близлежащих населенных пунктов нет. Поскольку эти села являются труднодоступной территорией, население запасается продуктами впрок. Так, например, в д. Носкинскую, где проживает 22 человека, продукты завозят еще по зимнику на весь предстоящий сезон.

В с. Лайтамак продовольствие доставляется по реке. Сейчас продуктов в местном магазине достаточно, а предприниматели уже могут возобновить поставку товара.